A un mes de la gran batalla del año, Anthony Joshua vs. Tyson Fury podría cancelarse

Héctor Cantú

La esperada pelea entre Tyson Fury y Anthony Joshua vuelve a estar en riesgo de cancelación a un mes de su celebración, aunque esta vez por motivos ajenos a los dos boxeadores.

El estadio de Cardiff, sede prevista para el combate, todavía no cuenta con los permisos necesarios para operar en los horarios contemplados por los organizadores.

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El principal inconveniente es que la pelea estelar está programada para comenzar a la una de la madrugada, hora local, lo que obligaría al inmueble a permanecer abierto hasta después de las tres de la mañana.

Ante esta situación, residentes de la ciudad han solicitado que no se autorice la extensión del horario, debido a las posibles molestias y alteraciones del orden público en las zonas cercanas al estadio.

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Los organizadores pretenden que el combate estelar se dispute durante la madrugada del domingo 12 de noviembre, con la intención de aprovechar los horarios de mayor audiencia en Arabia Saudita y Estados Unidos.

La decisión final estará en manos del Subcomité de Licencias del Ayuntamiento de Cardiff, que deberá determinar el 25 de noviembre si el evento puede celebrarse bajo las condiciones previstas.