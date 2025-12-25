Anthony Joshua sufrió un accidente automovilístico en Nigeria

Redacción FOX Deportes

El ex campeón mundial de los pesos pesados Anthony Joshua estuvo involucrado en un accidente automovilístico este lunes 29 de diciembre de 2025 en Nigeria, mientras transitaba por la autopista Lagos-Ibadan Expressway en el estado de Ogun.

El siniestro ocurrió por la mañana, aproximadamente a las 11:00 hora local, en una de las vías más transitadas del país, cerca de Makun/Sagamu.

La camioneta en la que viajaba perdió el control durante una maniobra de rebase y terminó impactando contra un camión estacionado al costado de la carretera.

Just look at the terrible state of Nigeria.



After a major accident reportedly involving Anthony Joshua, where two lives were lost, there was no visible emergency response; no ambulance, no proper medical care. Instead, he was made to sit upright in the front of a police van… pic.twitter.com/xZ5IEP9hF6 — Esen (@SemiNigerian) December 29, 2025

El incidente generó escenas de caos mientras equipos de emergencia y autoridades llegaban al lugar.

Joshua, de 36 años, viajaba como pasajero en la parte trasera de un Lexus SUV cuando se produjo la colisión. Tras el choque, fue rescatado del vehículo con heridas menores, y aunque se le vio momentáneamente aturdido, estaba consciente cuando fue auxiliado.

Fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, donde su condición fue descrita como estable y sin riesgo vital inmediato. Las autoridades de seguridad vial permanecen en el lugar recopilando evidencias para su investigación.

El accidente tuvo un saldo fatal para dos de los ocupantes del vehículo, quienes fallecieron en el sitio.

La Policía estatal confirmó que dos pasajeros murieron durante el choque, mientras que otros ocupantes, además de Joshua, sufrieron lesiones leves o caminaron sin heridas graves.

Las identidades completas de los fallecidos no han sido oficialmente difundidas por las autoridades hasta ahora.

La Policía del estado de Ogun y la Agencia Federal de Seguridad Vial de Nigeria indicaron que el siniestro está bajo investigación, con exceso de velocidad y una maniobra insegura de adelantamiento como factores iniciales que contribuyeron al accidente.

Las autoridades han extendido sus condolencias a las familias de las víctimas y han llamado a extremar precauciones en esa vía, conocida por su tráfico intenso y alta tasa de siniestros.