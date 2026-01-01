El conductor del auto en el que se accidentó Anthony Joshua fue imputado

EFE

La justicia de Nigeria ha imputado al conductor del vehículo en el que viajaba el boxeador británico-nigeriano Anthony Joshua, después del accidente ocurrido el pasado 29 de diciembre que le causó heridas y en el que murieron dos de los acompañantes, informaron este viernes fuentes policiales.

El Tribunal de Magistrados de Sagamu, en el estado suroeste de Ogun, imputó al conductor Adeniyi Mobolaji Kayode, de 46 años, por “conducción peligrosa con resultado de muerte, conducción imprudente y negligente, conducción sin el debido cuidado y atención causando lesiones y daños, y conducción sin licencia”.

Driver in fatal crash that injured Anthony Joshua charged https://t.co/lOymKQZfCe — Fox News Sports (@FoxNewsSports_) January 2, 2026

“El conductor de la camioneta Lexus involucrada en el caso de Anthony Joshua, Adeniyi Mobolaji Kayode, de 46 años, fue imputado en el Tribunal de Magistrados de Sagamu hoy, 2 de enero de 2026", declaró el portavoz de la policía estatal, Oluseyi Babaseyi, en un comunicado.

El conductor fue puesto en prisión preventiva hasta que pague una fianza de 500.000 nairas (unos 296 euros).

Por su parte, el comisionado de Información del estado de Lagos, Gbenga Omotoso, informó en redes sociales de que Joshua recibió el alta hospitalaria el día 31 tras estar “clínicamente apto para recuperarse en casa”.