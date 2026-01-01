Anthony Joshua fue dado de alta, tras el accidente del pasado lunes

EFE

El boxeador británico de origen nigeriano Anthony Joshua ya ha recibido el alta hospitalaria tras resultar herido el pasado lunes en un accidente de tráfico que provocó la muerte de dos miembros de su equipo y amigos en el suroeste de Nigeria, en el estado de Ogun, informaron las autoridades nigerianas.

"Anthony Joshua fue dado de alta a última hora de la tarde (del miércoles). Aunque con el corazón encogido y lleno de emociones por la pérdida de sus dos amigos íntimos, se le consideró clínicamente apto para recuperarse en casa", dijo la madrugada de este jueves a través de la red social X el comisionado de Información del estado de Lagos, Gbenga Omotoso.

Joshua y su madre acudieron a la funeraria de Lagos para presentar sus últimos respetos ante los cuerpos de los dos fallecidos, antes de su repatriación, detalló Omotoso.

El accidente ocurrió el pasado lunes en la autopista Lagos-Ibadan (que conecta Ogun y Lagos), cuando el todoterreno en el que viajaba el boxeador chocó contra un camión estacionado, según confirmó entonces a EFE el portavoz del Cuerpo Federal de Seguridad Vial (FRSC) de Ogun, Afolabi Odunsi.

Testigos del accidente dijeron al diario local The Punch que Joshua viajaba como pasajero en un Lexus, acompañado por otra persona en los asientos traseros, mientras que el conductor y un acompañante murieron al estrellarse contra un vehículo estacionado. Su equipo de seguridad circulaba detrás del automóvil antes del impacto.

Joshua, de 36 años, ha estado en Nigeria tras su pelea con el youtuber convertido en boxeador Jake Paul el 19 de diciembre pasado, que Joshua ganó por nocaut en el sexto asalto.

El peso pesado regresó a los cuadriláteros tras un descanso de 15 meses y se espera que pelee contra su viejo rival, Tyson Fury, el año próximo.