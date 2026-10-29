El título supermediano volvió a la cintura de Saúl 'Canelo' Álvarez

Hiram Marín

Saúl ‘Canelo’ Álvarez conquistó una victoria por decisión unánime sobre Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita. Con este resultado, el tapatío le arrebató el invicto al franco-camerunés y recuperó el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Mbilli llegaba al compromiso como monarca de la división tras haber sido elevado de campeón interino a absoluto luego del retiro de Terence Crawford.

Canelo is back ‼️



The Mexican is a world champion once again ?



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El combate arrancó con Mbilli buscando imponer condiciones al presionar e intentar acorralar al mexicano. Sin embargo, la estrategia de Canelo fue utilizar un boxeo defensivo paciente para contrarrestar el volumen de su rival. El tapatío logró aislar los embates iniciales y desgastar el ritmo del oponente mediante esquivas efectivas en las cuerdas.

Con el pasar de los episodios, Canelo tomó el control de la pelea al conectar combinaciones de poder a la zona media y ganchos precisos al rostro.

EL REY REIGNS AGAIN ?



Canelo Alvarez BEATS Christian Mbilli by unanimous decision to win the WBC super middleweight title ‼️



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El desgaste físico de Mbilli se hizo evidente a partir del quinto asalto, perdiendo efectividad ante la contundencia de los impactos del mexicano. En el octavo asalto, el réferi incluso le restó un punto al franco-camerunés tras un golpe ilegal en la nuca.

En la recta final de la contienda, Canelo administró las acciones y mantuvo el dominio técnico conectando los mejores golpes. Las tarjetas de los tres jueces dictaminaron el triunfo en favor del pugilista jalisciense por puntuaciones de 117-110, 118-109 y 115-112. De esta manera, el mexicano firmó un triunfal regreso al cuadrilátero reafirmándose como la gran figura en las 168 libras.