Mexicano Argi Cortés y una nueva pelea de alto calibre

Héctor Cantú

El peleador Mexicano Argi Cortés intentará dar un golpe sobre la mesa cuando se mida a Andrew Moloney en un combate eliminatorio de la Federación Internacional de Boxeo.

El pleito tiene el atractivo de que ambos contendientes están ubicados dentro de los mejores representantes de la división a nivel mundial, siendo Moloney el que más pleitos ha conseguido en la élite del boxeo.

Argi Cortés tampoco es un rival nuevo en las peleas más importantes y de alto nivel. Tanto que en su historial se subraya aquel combate de 2022 ante Francisco ‘Gallo’ Estada, donde lamentablemente para su interés terminó siendo superado.

Ahora, esta oportunidad se presenta como un combate por demás importante, pues el ganador entrará en la élite de la división y podrá aspirar a combatir por el título mundial.

El combate se realizará en la Ciudad de México, donde también se realizará la pelea por el título que pertenece al también mexicano Willibaldo García.