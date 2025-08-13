Publicación: jueves 14 de agosto de 2025

Héctor Cantú

Mexicano Argi Cortés y una nueva pelea de alto calibre

Ahora el rival a vencer será Andrew Moloney

El peleador Mexicano  Argi Cortés intentará dar un golpe sobre la mesa cuando se mida a Andrew Moloney en un combate eliminatorio de la Federación Internacional de Boxeo.

El pleito tiene el atractivo de que ambos contendientes están ubicados dentro de los mejores representantes de la división a nivel mundial, siendo Moloney el que más pleitos ha conseguido en la élite del boxeo.

'Canelo' noqueó el récord de asistencia para una pelea de boxeo

Argi Cortés tampoco es un rival nuevo en las peleas más importantes y de alto nivel. Tanto que en su historial se subraya aquel combate de 2022 ante Francisco ‘Gallo’ Estada, donde lamentablemente para su interés terminó siendo superado.

Siete peleas de boxeo ya oficializadas para este 2025

6.Vergil Ortiz vs. Israil Madrimov. Batalla por el título interino del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría Superwelter.
5. Jack Caterall vs. Arnold Barboza. Pelea en la dvisión de los ligeros. Sábado 15 de febrero
4. Brandon Figueroa vs. Stephen Fulton. Combate por el título mundial pluma del Consejo Mundial de Boxeo. Sábado 1 de febrero 2025
3. David Benavídez vs. David Morrel. Pelea en la division de los Semipesados. Sábado 1 de febrero 2025.
2. Naoya Inoue vs. Sam Goodman. Pelea por tres títulos en la división de los supergallo.
1. Artur Beterbiev vs. Dimitry Bivol. En disputa cuatro título (WBO, WBC, IBO, IBF) en los semicompletos. Sábado 22 de febrero.
7. Junto Nakatani vs. David Cuéllar. En disputa el título mundial gallo del Consejo Mundial de Boxeo.

Ahora, esta oportunidad se presenta como un combate por demás importante, pues el ganador entrará en la élite de la división y podrá aspirar a combatir por el título mundial.

El combate se realizará en la Ciudad de México, donde también se realizará la pelea por el título que pertenece al también mexicano Willibaldo García.

