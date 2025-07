"Mi momento favorito de Manny Pacquiao fue cuando Márquez lo noqueó": Mario Barrios

Héctor Cantú

La guerra ha comenzado a tres días de que Mario ‘El Azteca’ Barrios y Manny Pacquiao se vean las caras sobre la lona.

El peleador mexicoamericano se ha guardado el respeto y la admiración que dijo sentir por el filipino y ha atizado con todo en la conferencia de prensa previa a la batalla del próximo sábado.

Los 10 rivales que marcaron la carrera de Pacquiao

“Mi momento favorito de Pacquiao fue cuando tenía, creo, como 16 años y fue cuando Juan Manuel Márquez lo noqueó. No puedo decir nada malo de él (Manny). Es todo sonrisas, pero el día de la pelea la sonrisa desaparecerá. El mejor hombre saldrá con las manos en alto y ese seré yo”, aseguró Mario Barrios.

Por su parte, Manny Pacquiao, fiel a su estilo, respetuoso y mesurado, sonrió ante los escarceos verbales de El Azteca y se limitó a mostrarse feliz por tener una nueva oportunidad de estar activo en el boxeo profesional.

“Les aseguro que será una buena pelea. Aunque no estuve en el boxeo (profesional), he estado en activo y he trabajado tan duro como cuando era joven. Mi meta, es simple: hacer felices a los aficionados”, detalló el ‘Pac-man’.

Mario Barrios expondrá su título wélter, mientras que Pacquiao intentará volver a poseer el cetro que perdió en 2017 cuando fue derrotado por Jeff Horn.