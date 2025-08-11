Solo queda 'vivo' un mexicano en el 'mundial de boxeo' del WBC

Héctor Cantú

Los cuartos de final del Boxing Grand Prix, organizado por el Consejo Mundial de Boxeo, no dejó buenos resultados para los representantes mexicanos

De los tres contendientes que buscaban su boleto a la semifinales, solo uno quedó ‘vivo’ en el llamado ‘mundial de boxeo’, donde se han puesto a prueba a las futuras estrellas mundiales del deporte de los puños.

Emiliano Aguillón, oriundo de Querétaro, tuvo un combate por demás cerrado ante el fracés Lancelot Le Chapelle, quien terminó quedándose con la victoria a través del nuevo sistema de puntaje instaurado para este torneo, donde además de los puntos tradicionales, se pondera la dominancia de un boxeador sobre otro en cada uno de los episodios.

Quien también sufrió una dolorosa derrota fue el sonorense Misael Cabrera, quien cayó ante el uzbeko Tursunov 57-56, 58-55, 57-56 por decisión unánime en otra batalla que demostró que el México tiene un futuro prometedor en la figura de Cabrera y Aguillón.

Non stop action today at the WBC Boxing Grand Prix quarter-finals 🔥



Watch all the action unfold on The Ring’s YouTube channel 📺 https://t.co/X4vXenwYvn pic.twitter.com/cG5XalTw0a — Ring Magazine (@ringmagazine) August 13, 2025

El único mexicano en salir con la mano en alto fue Brandon Mejía, quien se llevó el triunfo por decisión unánime sobre el uzbeko Ayubkhon Bakhtiyorov en un combate que dominó de principio a fin para mantener su récord invicto.

Las semifinales del torneo se realizarán en el mes de octubre en fecha que está por definirse.