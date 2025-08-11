México, a conquistar el Grand Prix del Consejo Mundial de Boxeo

Héctor Cantú

Las futuras estrellas del boxeo mexicano están listas para lograr su boleto a las semifinales del Gran Prix del Consejo Mundial de Boxeo que se disputará este próximo 13 de agosto.

México tiene tres representantes en diferentes divisiones en el torneo que entregará el cinturón José Sulaimán en cada una de ellas y todos tienen el hambre, la convicción y el talento para salir adelante en cada uno de sus combates.

Misael Cabrera es uno de los guerreros que darán la cara por la delegación mexicana cuando se enfrente a Mujibillo Tursonov en la categoría de los Superligeros.

Misael es de esos peleadores mexicanos de la vieja escuela que ha tenido que picar piedra, que ha tocado fondo para reiventarse y matnenerse dentro de la búsqueda del sueño de ser reconocido como uno de los mejores pugilistas del momento.

🇲🇽 Misael Cabrera gets the victory against fellow Mexican Orlando Barajas to move on to the third stage of the Boxing Grand Prix!



🎥 by @daznboxing #wbcboxing #riyadhseason #boxinggrandprix pic.twitter.com/RZIncwEVtz — Boxing Grand Prix (@BoxingGrandPrix) July 18, 2025

“Estoy orgulloso por todo lo que he luchado ha valido la pena. Me siento pleno, tranquilo y que esto es para mí. A muchos prospectos que tenemos habilidades y hambre de salir adelante estamos olvidados. Si no tenemos empresa o promotor, los otros protegen a los suyos y más si te ven que eres dedicado. Tengo años y me ha pasado de todo manejándome solo”, detalló en entrevista con Fox Deportes.

Sobre su rival, Misael aseguró que tiene el talento y sobre todo la seguridad de ser un hueso duro de roer sobre la lona.

“Aquí el duro soy yo. Aquí hay un tiburón como dice Tupuria. Yo tengo la certeza y no me asusta ninguno. Ya me ha pasado de todo, me he caído, he tocado fondo y ahora solo sé que soy el que va a ganar”, agregó.

Otro de los boxeadores que dará la cara por México será el queretano Emiliano Aguillón, quien se enfrentará en los pesos medianos al francés De la Chapelle a quien no teme y, por el contrario, lo invita a sostener una guerra de toma y daca para definir al semifinalista.

🇲🇽 In an all mexican war, Emiliano Aguillon takes the victory against Montes. He is now in the quarterfinals!



🎥 by @daznboxing #wbcboxing #riyadhseason #boxinggrandprix pic.twitter.com/zdKhFo5qzD — Boxing Grand Prix (@BoxingGrandPrix) July 20, 2025

“Yo quiero una pelea donde me exijan, que venga y pues como buen mexicano agarrarme a golpes. Estoy tranquilo, debuté a los 16 años y ahora, aunque no he logrado aún el objetivo, estamos cerca de lograrlo”, agregó.

Aguillón aceptó que ha sido un trabajo exhaustivo y que su rival no tiene ninguna ventaja a pesar de tener 20 peleas en el terreno profesional.

“Mi preparación es para boxear. No estoy confiado, pero me he preparado para ganar y para salir con la mano en alto”, detalló para Fox Deportes.

El evento de cuartos de final se celebrará en Riyah, Arabia Saudita a las 3 de la mañana hora del este y a la 1 hora del centro de México.