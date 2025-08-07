Todo listo para los cuartos de final del WBC Grand Prix

Héctor Cantú

El Grand Prix que ha organizado el Consejo Mundial de Boxeo está listo para entrar en la fase de cuartos de final, donde 32 peleadores buscarán su boleto a la antesala por el gran premio.

En total, son cuatro las categorías que tendrán eliminatorias en la tercera fase del llamado ‘mundialito de boxeo’ que pretende catapultar a las estrellas del mañana y enfrentarlos en un evento sin precedentes.

This is the amazing Jose Sulaiman Trophy for the winners of the RIYADH SEASON WBC BOXING GRAND PRIX pic.twitter.com/mmaxS65f6l — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) August 11, 2025

En total serán 16 peleas entre representantes de 15 países las que den forma a esta tercera fase del torneo que también ha servido para probar nuevas reglas en el boxeo.

Colombia, México, Estados Unidos, Canadá y Argentina tienen embajadores por el continente americano en este certamen que se realiza en Arabia Saudita.

🇲🇽 Brandon Mejia defeats Powar in a great fight that had it all!



Mejia advances to the next stage of the tournament but Powar made a statement showing he can go toe to toe in a slugfest!



🎥 by @daznboxing#wbcboxing #riyadhseason #boxinggrandprix pic.twitter.com/YAR6SQrjYd — Boxing Grand Prix (@BoxingGrandPrix) July 25, 2025

Los peleadores, además de talento, han demostrado tener el hambre de querer superar esta nueva ronda para ir consolidando más el sueño de llevarse la copa, un logro que sin dudas los pondrían en la lista de los peleadores más importantes a seguir para el futuro inmediato en el boxeo profesional.

Cabe recordar que todos los peleadores que han sido inscritos en este torneo no tienen más de 15 peleas en el circuito profesional y no superan los 26 años de edad.