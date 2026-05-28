Manny Pacquiao vs. Floyd Mayweather la pelea que tiene al mundo en vilo

Héctor Cantú

El mundo del boxeo está en espera total para conocer lo que sucederá con la pelea entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao en una segunda edición.

Primeramente programada para finales de septiembre, la batalla entre dos leyendas del pugilismo, podría ser pospuesta o simplemente cancelada ante los problemas legales que enfrenta el peleador estadounidense.

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‘Money’ Mayweather enfrenta demandas por incumplimiento de contrato, por lo que el combate ante el filipino podría quedar alterado en su fecha.

Esta es una de las peleas más esperadas del segundo semestre de un 2026 que ha tenido peleas por demás entretenidas, pero algunas otras que no han estado en alto perfil como en años anteriores.

En lo que resta del año, también se presenta la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez para mediados, también, del mes de septiembre.

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El tapatío estaría enfrentando a Christian Mbilli por el título Supermediano de la CMB luego de que el mexicano no tuviera peleas en mayo pasado.

Por ahora, el futuro de la revancha entre Mayweather y Pacquiao permanece en el aire y todo dependerá de cómo evolucione la situación legal del estadounidense en las próximas semanas. Mientras tanto, los aficionados al boxeo deberán esperar para saber si el esperado segundo capítulo entre dos de las mayores leyendas del deporte podrá llevarse a cabo este año o si quedará, una vez más, en pausa.