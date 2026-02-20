Manny Pacquiao-Floyd Mayweather 2, 11 años después

EFE

Los boxeadores Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr. volverán a enfrentarse sobre un ring el próximo 19 de septiembre en Las Vegas, once años después del histórico combate ganado por el luchador estadounidense.

Mayweather ganó por decisión unánime tras doce asaltos, en la que fue catalogado como 'la pelea del siglo', pero Paquiao siempre ha dicho que combatió con molestias físicas en un hombro.

BREAKING: Mayweather vs Pacquiao 2 is expected to happen in September at the Sphere in Las Vegas!



La pelea del 19 de septiembre será transmitida por Netflix, que en un comunicado aseguró que "hay asuntos pendientes -y mucha rivalidad- entre dos de los mejores boxeadores de todos los tiempos".

'Money' Mayweather, que cumplirá 49 años el próximo 24 de febrero, anunció la semana pasada su vuelta al boxeo después de un evento de exhibición contra Mike Tyson, previsto para el 25 de abril.

"Ya peleé y vencí a Manny una vez. Esta vez el resultado será el mismo", afirmó Mayweather en el comunicado.

Para Pacquiao, de 47 años, será la oportunidad para una esperada redención: "Han pasado once años desde que Floyd y yo le dimos al mundo lo que sigue siendo la mayor pelea de la historia del boxeo. Los aficionados han esperado suficiente. Se merecen esta revancha".