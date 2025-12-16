Isaac Cruz lo hizo: en el 2025 demostró que es un referente mundial

Héctor Cantú

El 2025 ha sido un año redondo para Isaac ‘Pitbull’ Cruz, quien se ha afianzado como una de las grandes figuras del boxeo mexicano de la actualidad.

El año que está por terminar dejó buenas sensaciones para el mexicano que realizó tres peleas y en las cuales se llevó un saldo de dos victorias contundentes y un empate dudoso que debió haberse ido a su favor.

Round 7: Omar Salcido se ha escapado toda la noche y 'Pitbull' no encuentra conectar de buena manera



🔴 Disfruta la pelea aquí: https://t.co/BNYL7D0oCx pic.twitter.com/xDN42vvFG1 — Box Azteca (@BoxAzteca7) July 20, 2025

Angel Fierro fue un digno oponente que puso en algunos aprietos a un ‘Pitbull’ que va mostrando su gran instinto y olfato para adaptarse al ritmo de pelea que le muestran sus adversarios. Así lo hizo en Las Vegas para salir con la mano en alto ante ‘Tashiro’, quien después, por problemas fuera del cuadrilátero, ya no pudo ser parte de la pelea de revancha.

Después llegó la pelea por el título interino de la división de los superligeros ante Omar Salcido, a quien dominó de principio a fin, dejando en claro que el poder de sus puños es el lenguaje con el que habla solo dentro del cuadrilátero.

Finalmente, Isaac tuvo un cierre fabuloso en una de las mejores peleas del año en la que enfrentó a Lamont Roach.

Aunque el resultado fue un empate insípido, Isaac demostró su capacidad dentro del cuadrilátero, su pegada y buen boxeo. Superó una prueba durísima y dejó asentado que es una de las mejores caras de la división de los superligeros a nivel mundial.