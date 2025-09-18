Inolvidable homenaje para Carlos Vela

Héctor Cantú

Carlos Vela ha recibido un homenaje inolvidable por parte del LAFC previo al arranque del partido entre LAFC y Real Salt Lake.

El mexicano, primer máximo goleador del equipo y hombre que impuso varios récords, fue reconocido por afición, directiva y jugadores de la actual plantilla. Incluso, antes del silbatazo inicial se saludó con Son Heung-Min, la nueva gran estrella del equipo.

Todo giró en torno a Carlos Vela en el Banc of California Stadium. Desde playeras y bufandas conmemorativas, hasta paquetes de alimentos y bebidas con los distintivos del gran ídolo mexicano.

Una placa fue develada en memoria del gran paso del goleador mexicano por el cuadro angelino que confirmó su presencia en la postemporada 2025 que arrojará un nuevo campeón luego del desastroso torneo que ha tenido el LA Galaxy.

¡LA NOCHE DE CARLOS VELA! 🇲🇽🔝 LAFC rinde homenaje a su leyenda previo al partido ante Real Salt Lake en FOX Deportes. #MLSenFOX pic.twitter.com/XKnvDsaqRL — FOX Deportes (@FOXDeportes) September 22, 2025

Además de pisar el césped donde posó con todos los títulos que consiguió Carlos Vela con el equipo angelino, Carlos siguió desde un palco de honor el partido, desde donde observó uno de los ‘tifos’ más memorables que se han desplegado en las gradas del estadio aurinegro.