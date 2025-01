Y entonces, ¿qué pasará con Carlos Vela?

El futuro de Carlos Vela sigue siendo una total incógnita al no saber si continuará jugando en el futbol de los Estados Unidos, acepta las propuesta s dela Liga MX, o bien pone fin a su carrera profesional.

Vela regresó de un largo letargo para la parte final de la temporada 2024 sin poder consolidar el sueño de volver a ser campeón con el equipo angelino.

Desde su regreso, Vela aseguró que la opción para continuar en 2025 sería, tanto del equipo como de él. No obstante, los resultados no acompañaron su desempeño, tanto en lo individual como en lo colectivo, por lo que no sería extraño que terminara su ciclo con el cuadro aurinegro.

Vela tampoco ha desechado el final de su carrera. Con 35 años de edad su continuidad en el deporte de alto rendimiento parece ser una dura prueba de lograr.

En una entrevista otorgada en septiembre pasado, Carlos confirmó que era muy probable que se retirara vistiendo los colores del LAFC.

Pero, esa idea podría cambiar en este mercado de invierno, pues dos equipos de alto perfil de la Liga MX han intentado hacerse de sus servicios. Chivas es uno de ellos y el segundo es Cruz Azul quien en el pasado ya había intentado hacerse de sus servicios.

Hasta el momento poco se sabe de la decisión que podrá tomar Carlos en las próximas semanas sobre su futuro. La moneda parece seguir del lado de la MLS.