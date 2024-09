Carlos Vela regresa a la acción con el LAFC

El delantero mexicano, Carlos Vela, pondrá final a su inactividad profesional y enterrará de una vez por todas los rumores que apuntaban a su retiro.

Horas después de que el LAFC fue superado por Los Angeles Galaxy, el club ha anunciado la recontratación del ariete mexicano, quien ha escrito una historia imborrable en el equipo de California.

Here from the start, back for more 👑#LAFC | @11carlosV pic.twitter.com/MJhSoVowoG