Carlos Vela, otra vez campeón con LAFC

El LAFC equipo donde recientemente ha sido recontratado el delantero mexicano Carlos Vela, se ha consagrado como el nuevo campeón de la US Open Cup tras vencer 2-1 a Sporting Kansas City.

Fue un partido duro y trabado que el equipo de los Ángeles tuvo que resolver con demasiado peligro en la instancia de los tiempos extra luego de empatar, en la fase regular del cotejo, a un gol.

Carlos Vela no vio minutos en este encuentro, pero al ser parte del equipo, pasará a la historia como parte de esta camada de jugadores que consiguieron el sexto título del equipo californiano.

Por primera vez en su palmarés, el cuadro aurinegro logra quedarse con la Copa y aún pelea por volver a consagrarse en su conferencia, donde pelea palmo a palmo con su acérrimo rival, el LA Galaxy, por el reconocimiento al mejor equipo del Oeste.

