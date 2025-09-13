Carlos Vela no será más el goleador histórico del LAFC

Héctor Cantú

Ha sido un fin de semana de muchas emociones en la MLS, pero en especial en el LAFC que en la temporada 2025 atestiguará cómo se erige su nuevo goleador histórico.

La marca que había alcanzado el delantero mexicano Carlos Vela con el equipo tras marcar 93 goles fue igualada por el gabonés Denis Bouanga en la victoria de 4-2 sobre San Jose Earthquakes.

The Road to 94 starts now…



🎙️ @BouangaDenis on tying Carlos Vela as the club's all-time leading goal scorer. pic.twitter.com/W9GXsRPUcQ — LAFC (@LAFC) September 14, 2025

Fue una noche perfecta para el delantero que fue pretendido por el América de la Liga MX. Con tres goles logró alcanzar la cifra goleadora de Carlos Vela con 93 anotaciones.

Bouanga está a un gol de ser el máximo goleador histórico del LAFC, situación que podría conseguir en los próximos partidos en los que el LAFC se enfrentará en Real Salt Lake en dos partidos consecutivos en los próximos días.

Denis Bouanga fue uno de los cuatro jugadores diferentes que logró tres anotaciones en la jornada 33 de la MLS, algo que nunca antes había sucedido en la liga de futbol de los Estados Unidos.