Son Heung-min anota su primer doblete en la MLS e iguala la marca de Carlos Vela

Héctor Cantú

Son Heung-Min ha necesitado apenas 16 minutos en la cancha para lograr su primer doblete en la Major League Soccer.

Real Salt Lake ha sido la gran víctima del surcoreano que está llamado a ser una de las contrataciones históricas del equipo angelino y de la MLS en su historia.

El internacional ha demostrado en seis partidos que llegó para hacer historia y para llevar al LAFC al título. Su inicio ha sido sobresaliente en seis partidos en los que ha igualado la marca goleadora de Carlos Vela.

‘Sonaldo’, como ya es conocido en California ha tenido incidencia en el marcador en cinco de los seis partidos que ha disputado con cuatro goles en tres encuentros y dos asistencias en sus dos primeras presentaciones.

SONNY DOES IT AGAIN! 🤯



Absolute precision from long range. 🎯 pic.twitter.com/7BW3NOL5EA — Major League Soccer (@MLS) September 18, 2025

Carlos Vela, quien ostenta aún la marca compartida de máximo goleador del LAFC con Denis Bouanga, también tuvo un inicio similar, con la salvedad de que el mexicano logró las mismas 2 asistencias y cuatro goles (con doblete incluido) en cinco partidos.

La victoria coloca al LAFC en la cuarta posición de su conferencia con cuatro partidos menos jugados que el líder del sector, San Diego FC.