Son Heung-Min se estrenó en el LAFC con un golazo de tiro libre

EFE

Inter Miami empató este sábado 1-1 con DC United, emintras que en el Oeste Son Heung-Min marcó su primer gol con Los Angeles FC en el empate 1-1 con el FC Dallas.

Con Lionel Messi y Jordi Alba fuera de la convocatoria, el entrenador Javier Mascherano dejó en el banquillo a Luis Suárez, Sergio Busquets y Rodrigo de Paul. Los tres tuvieron que salir en el segundo tiempo para salvar un punto ante uno de los peores equipos de la liga.

Baltasar Rodríguez, con un espectacular gol desde fuera del área, estableció el 1-1 en Washington.

Con el empate, Inter es quinto en la clasificación del Este con 46 puntos, a 8 del líder, Philadelphia, que recuperó el liderato este sábado tras golear por 4-0 al Chicago Fire.

Inter Miami aún tiene tres partidos pendientes por su participación en el Mundial de Clubes.

El once de circunstancias de Mascherano se explica por el partido de las semifinales de la Leagues Cup que Inter Miami jugará este miércoles contra Orlando City, que hoy cayó goleado por 5-1 ante el Nashville.

En el Oeste, Son estrenó su cuenta goleadora en la MLS con un espléndido tanto de tiro libre que puso en ventaja al LAFC, que acabaría empatando 1-1 ante el Dallas.