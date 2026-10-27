¡Cuidado, 'Canelo', Christian Mbilli está "listo para 'shockear' al mundo"

Héctor Cantú

El mundo sabe que Saúl ‘Canelo’ Álvarez no es invencible y a esa posibilidad se aferra Christian Mbilli, quien buscará sorprender al mexicano en su próximo combate.

Aunque reconoció la trayectoria del tapatío, Mbilli dejó claro que no se siente intimidado por su legado y confía en tener las condiciones necesarias para llevarse la victoria.

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“No puedo esperar para estar en el ring. Agradezco a todo mi equipo y estoy totalmente listo para la pelea y, sobre todo, para shockear al mundo. Tego un gran respeto”, confió el campeón mundial.

Por su parte, Saúl Álvarez, quien será retador para esta pelea, se mostró confiado en poder recuperar uno de los cinturones que perdió en su última batalla.

“Estoy listo para el sábado, yo soy el retador, pero en mi cabeza soy el campeón. Va a ser una gran pelea el próximo sábado y regresaré (a México) como campeón del mundo”, dijo.

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Las declaraciones se produjeron durante la última conferencia de prensa previa al combate, programado para el sábado en Riad, Arabia Saudita.

Durante el encuentro con los medios, Eddy Reynoso, entrenador del mexicano, también destacó que se cumplían 21 años del debut profesional de su pupilo.

Saúl Álvarez enfrentará a Christian Mbilli por el título mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).