'Canelo' se fue en blanco en cuatro rounds y aún así ganó la pelea

Héctor Cantú

Saúl ‘Canelo’ Álvarez recuperó el título mundial luego de imponerse por decisión unánime a Christian Mbilli, un rival de gran presencia física, pero que ofreció pocos argumentos boxísticos para superar al mexicano.

Al multicampeón tapatío le bastó con ser efectivo en momentos clave del combate para llevarse la victoria, pese a registrar nula efectividad con su jab durante varios episodios.

'Canelo' Álvarez y Christian M'billi conquistaron Arabia Saudita

‘Canelo’ no estuvo tan preciso como en otras ocasiones. Las estadísticas de CompuBox reflejan que el mexicano no conectó un solo jab en los rounds tres, cuatro, seis y ocho.

Sin embargo, Álvarez no necesitó recurrir constantemente a ese golpe para marcar distancia, pues promedió apenas dos jabs conectados por round durante la pelea. Su principal herramienta fueron los golpes de poder, con los que alcanzó un 50% de efectividad en el tercer y séptimo asalto, sus mejores registros de toda la noche.

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Por su parte, Mbilli tuvo dificultades para hacer daño al mexicano. El camerunés registró apenas un 8% de efectividad en los 351 jabs que lanzó durante el enfrentamiento.

Las estadísticas finales reflejaron mayor precisión de ‘Canelo’, quien conectó el 31% de los 504 golpes que lanzó. En contraste, Mbilli acertó 127 de sus 724 intentos, para una efectividad aproximada del 18%.

De esta manera, Álvarez recuperó el título mundial que había perdido un año atrás ante Terence Crawford, en una pelea en la que su precisión fue suficiente para neutralizar a un rival que nunca encontró la fórmula para imponerse.