Héctor Cantú

Saúl ‘Canelo’ Álvarez podría asumir un nuevo desafío en su carrera profesional al subir de división para buscar otro campeonato mundial.

El mexicano, actual monarca de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), estaría interesado en competir en las 175 libras, categoría en la que podría enfrentar al escocés Willy Hutchinson.

El organismo habría dado luz verde para reconocer a ‘Canelo’ como posible retador de Hutchinson, quien recientemente conquistó el campeonato mundial de peso semipesado.

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De concretarse el enfrentamiento, ambos boxeadores llegarían como campeones recientes de sus respectivas divisiones.

Álvarez recuperó el título mundial de peso supermediano tras vencer a Christian Mbilli en Arabia Saudita. Una semana después, Hutchinson se coronó campeón semipesado del CMB al derrotar a Joshua Buatsi en Manchester, Inglaterra.

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La posibilidad de cambiar de división surge después de que el CMB rechazara la petición de Lester Martínez para convertirse en retador obligatorio del mexicano.

Aunque todavía no existe una confirmación sobre el próximo combate de ‘Canelo’, la opción de disputar un campeonato en las 175 libras, donde ya peleó en dos ocasiones con un saldo de una victoria y una derrota, representaría una nueva oportunidad para que el peleador tapatío amplíe su palmarés.