El mensaje de Terence Crawford que aleja la posible revancha ante 'Canelo'

Héctor Cantú

erence Crawford parece no tener intención de volver a enfrentarse a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien recuperó un título mundial de peso supermediano tras derrotar a Christian Mbilli.

El estadounidense, que despojó al multicampeón mexicano de sus cinturones en 2025, publicó un mensaje en redes sociales en el que reconoció el desempeño de Álvarez y celebró su victoria.

Sin embargo, Crawford no hizo referencia a una posible revancha contra el mexicano, un enfrentamiento que ha generado gran expectativa entre los aficionados al boxeo.

@Canelo is cold. I’ve always been a fan of cinnamon! Looking at his record and you can say what you want, he was taking a lot of fighters 0 from them. Salute champ it was a honor to share the ring with you champ. — Terence Crawford (@terencecrawford) November 3, 2026

Por ahora, hay otros dos nombres que aparecen como posibles rivales de Canelo: el guatemalteco Lester Martínez, campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y el cubano Osley Iglesias, monarca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en la misma división.

CANELO UP CLOSE ? Take a ringside seat and watch Canelo Alvarez outbox Christian Mbilli ? #CaneloMbilli on DAZN | @RiyadhSeason ? https://t.co/YLh1fPtZmW — Ring Magazine (@ringmagazine) November 1, 2026

Álvarez busca recuperar el campeonato indiscutido de los supermedianos, pero para conseguirlo también tendría que conquistar el título vacante de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y volver a enfrentarse al mexicano Jaime Munguía por el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Canelo señaló febrero como una fecha tentativa para regresar al cuadrilátero, con la intención de conquistar otro cinturón y dar un paso más hacia su objetivo de recuperar el campeonato indiscutido de la división.