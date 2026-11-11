Héctor Cantú

Terence Crawford, último campeón indiscutido de peso supermediano y último boxeador en derrotar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, lanzó una dura crítica contra el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

A través de sus redes sociales, el excampeón estadounidense cuestionó la postura del organismo, que habría descartado al guatemalteco Lester Martínez como próximo retador obligatorio del mexicano.

La victoria de Terence Crawford sobre 'Canelo' Álvarez, cuadro por cuadro

La decisión habría sido anunciada durante la Convención Anual del CMB, celebrada en Acapulco, Guerrero, bajo el argumento de que Martínez todavía no cuenta con el nivel necesario para enfrentar al campeón.

“La costumbre del Consejo Mundial de Boxeo es evitar al máximo tener retadores oficiales que no estén a la altura del campeón”, declaró Mauricio Sulaimán, presidente del organismo, en conferencia de prensa.

Las palabras del dirigente provocaron la reacción de Crawford, quien cuestionó los criterios utilizados por el CMB y comparó la situación de Martínez con la de Christian Mbilli, último rival de ‘Canelo’.

I don’t get it. It’s crazy how the @wbcmoro say Lester not good enough to fight @Canelo but Mbilli was. This the type of stuff I don’t like with these sanction bodies, they pick and choose. How being the interim champion not good enough for a chance at the championship. — Terence Crawford (@terencecrawford) November 18, 2026

“Es increíble cómo el Consejo Mundial de Boxeo asegura que Lester no es tan bueno para pelear con ‘Canelo’, pero sí lo fue Mbilli. Es el tipo de cosas que no entiendo de los organismos de sanción. Eligen y escogen. ¿Cómo es que ser el campeón interino no es lo suficientemente bueno para una oportunidad al campeonato?”, escribió Crawford en sus redes sociales.

El estadounidense, quien actualmente se encuentra retirado del boxeo profesional, también ha sido mencionado como posible rival de Saúl Álvarez para 2027, en un combate que representaría la revancha entre ambos pugilistas.