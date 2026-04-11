WrestleMania regresa a Las Vegas y esto es lo que debes de saber

Hiram Marín

WrestleMania 42, el evento más importante de la WWE, se celebrará en dos noches: sábado 18 y domingo 19 de abril. La sede será el Allegiant Stadium, de Las Vegas, casa de los Raiders y sin duda se consolida a la ciudad como epicentro del espectáculo. Será la edición número 42 del evento y la segunda consecutiva en ese mismo estadio.

El show contará con talento de las marcas Raw y SmackDown, manteniendo el formato de dos noches que WWE ha adoptado en años recientes. Además, el evento tendrá transmisión en vivo vía streaming y televisión, con cambios relevantes en su distribución, incluyendo plataformas digitales en distintos países.

En cuanto a lo deportivo, la cartelera incluye combates estelares ya anunciados, con la presencia de figuras consolidadas dentro de la empresa. También aparecen luchas femeninas de alto perfil, reflejando el peso actual de la división y el enfoque en ofrecer variedad de estilos en el evento.

Destaca la participación del mexicano Penta; el 'Zero Miedo' forma parte de la cartelera en una lucha relevante dentro del campeonato intercontinental de la WWE. Su inclusión marca un punto importante para la representación latina en WrestleMania, en un escenario de alcance global.

WWE Superstars help open the newest WWE SuperSpace at the local Boys & Girls Club! 🥰#WrestleMania pic.twitter.com/KgKiH1yMcI — WWE (@WWE) April 17, 2026

Finalmente, WrestleMania 42 mantiene su esencia como espectáculo global al combinar lucha libre con entretenimiento y figuras mediáticas. La edición 2026 vuelve a apostar por grandes rivalidades, talento consolidado y nuevas caras, dentro de un evento que sigue siendo el mayor escaparate anual de la WWE.