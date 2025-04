John Cena sorprendió y es campeón por 17a. ocasión

Hiram Marín

Desde que John Cena tomó el papel de villano (heel), se sabía que haría cualquier cosa para ganar y en la segunda noche de Wrestlemania 41 quedó demostrado. Quien fuera ídolo de los niños en esta ocasión hizo trampa y se valió de otros recursos para lograr coronarse campeón por decimoséptima ocasión.

Cody Rhodes tuvo compasión de Cena después de que Travis Scott inverviniera, pero el rey del 'U Can't see me' utilizó el cinturón para lastimar a 'The American Nightmare' y así quedarse con el título indiscutido de WWE.

La celebración de John Cena no fue tan festiva como en otras ocasiones, pero los aficionados del Universo WWE reconocieron con una gran ovación a quien hace unos años se consolidó como su máximo ídolo.

¿Qué pasará en el futuro con John Cena?, aún no se sabe, pues él aseguró que este sería su último combate en WWE.

Otros resultados Wrestlemania 41, Día 2:

-Becky Lynch y Lyra Valkyra se coronaron campeonas femeninas de parejas de WWE al derrotar a Liv Morgan y Raquel Rodríguez

-Logan Paul venció a AJ Styles

-Randy Orton logró la victoria sobre Paul Hendry

-Dominik Mysterio es el nuevo campeón Intercontinental al vencer en lucha de cuatro esquinas a Bron Breakker, Finn Bálor y Penta.

-Drew McInytire venció a Daman Priest en lucha callejera

-Ivo Sky se coronó como nueva campeona mundial femenina al superar a Bianca Belair y Rhea Ripley