Regresó el 'Jefe Tribal', Roman Reigns se impuso en el Royal Rumble

Hiram Marín

La batalla real masculina del Royal Rumble 2026, celebrada en Riyadh, Arabia Saudita, ofreció una noche cargada de figuras estelares y momentos decisivos.

En el combate de 30 hombres por una oportunidad titular en WrestleMania 42, Roman Reigns se coronó como ganador, imponiéndose al resto de competidores para asegurar su lugar en el evento más importante del año: Wrestlemania 42. Reigns ingresó a la lucha desde la posición #26, apareciendo en el momento clave para cambiar por completo el rumbo del combate.

El Royal Rumble presentó un cartel repleto de nombres importantes como Cody Rhodes, Randy Orton, Logan Paul, Brock Lesnar y Gunther, entre otros, lo que elevó la expectativa desde los primeros minutos.

Una de las grandes sorpresas de la noche fue ver a Brock Lesnar eliminado de manera temprana, un desenlace inesperado que contrastó con el dominio prolongado que suele tener la “Bestia Encarnada” en este tipo de combates y que provocó una fuerte reacción del público.

Con el paso de los minutos, el ring se fue despejando hasta llegar a un cierre intenso. Gunther se consolidó como el obstáculo final en el camino de Reigns, protagonizando un duelo físico y tenso en los instantes decisivos. El momento clave llegó cuando Roman Reigns logró eliminar a Gunther, sellando así su triunfo y confirmando su regreso a la cima en una de las luchas más exigentes del calendario de WWE.

La batalla real masculina también contó con participación mexicana, encabezada por Rey Mysterio, Mr. Iguana, La Parka, Dragon Lee y Penta, quienes formaron parte del grupo de 30 competidores y aportaron variedad de estilos y momentos destacados a lo largo del combate. Con la eliminación final de Gunther, Roman Reigns quedó como el último hombre en pie, cerrando el Royal Rumble 2026 y apuntando directamente hacia un nuevo capítulo estelar en WrestleMania.