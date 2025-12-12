Liv Morgan ganó el Royal Rumble femenil y va a Wrestlemania

Hiram Marín

La noche del Royal Rumble 2026 en Riyadh vio cómo Liv Morgan se consagraba como la ganadora de la batalla real femenina, al convertirse en la protagonista de la jornada después de ingresar en la posición #14.

Desde su entrada, mostró determinación y velocidad al eliminar a varias rivales y esquivando maniobras peligrosas, mientras competidoras de Raw, SmackDown y NXT como Rhea Ripley, Roxanne Perez, Iyo Sky, Raquel Rodriguez y Bayley buscaban hacerse con la victoria.

El ambiente en el estadio estaba cargado de tensión y expectativas, con cada eliminada acercando a Morgan más a la gloria y un futuro combate en WrestleMania 42.

La sorpresa de la noche llegó con el regreso de Brie Bella, quien entró en el Royal Rumble en el puesto #29 y eliminó a Lyra Valkyria, y de su hermana Nikki Bella, que también tuvo acción eliminando a Bayley antes de ser expulsada por Lash Legend.

Sus apariciones encendieron a los fanáticos y añadieron emoción a los últimos minutos del combate.

A medida que la lucha avanzaba, Lash Legend acumuló varias eliminaciones antes de ser expulsada por Rhea Ripley, quien a su vez fue eliminada por la propia Liv Morgan en un momento decisivo.

WHAT A MATCH!@YaOnlyLivvOnce just punched her ticket to WrestleMania! 🔥 pic.twitter.com/45veUot7KA — WWE (@WWE) January 31, 2026

El tramo final se redujo a tres competidoras: Morgan, Sol Ruca y Tiffany Stratton, con Morgan aprovechando un intercambio dramático para eliminar a Stratton y asegurar su victoria.

Con esa eliminación final, Liv Morgan se coronó como ganadora del Royal Rumble 2026, asegurando un combate de campeonato en WrestleMania

Su triunfo cerró una noche llena de sorpresas, regresos e intensas rivalidades, marcando uno de los momentos más significativos de la temporada rumbo al evento más grande de WWE.