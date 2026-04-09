Alberto 'N' enfrentará su proceso en libertad

Redacción FOX Deportes

El caso del luchador Alberto 'N', conocido como 'El Patrón', dio un giro este sábado, luego de que el implicado fuera puesto en libertad tras una audiencia en San Luis Potosí.

Un juez de control determinó que podrá enfrentar su proceso fuera de prisión, tras concretarse un acuerdo legal derivado de la denuncia por violencia familiar.

Alberto Del Rio Released From Custody In San Luis Potosí After Paying 1.13 Million Pesos In Domestic Violence Case Settlement (REPORT) https://t.co/sCiqQEtH3K pic.twitter.com/63LFPOkkJb — Wrestling News (@WrestlingNewsCo) April 12, 2026

El implicado fue detenido el 6 de abril, luego de una llamada de emergencia realizada por su pareja, quien denunció agresiones físicas y psicológicas en su domicilio. Elementos de seguridad acudieron al lugar y encontraron a la víctima con lesiones visibles, situación que derivó en su detención inmediata y puesta a disposición de la Fiscalía.

Durante la audiencia, Alberto 'N' fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar; sin embargo, su defensa accedió a una salida alterna mediante un acuerdo reparatorio. Este incluyó el pago de un millón de pesos como reparación del daño, además de medidas como mantenerse alejado de la víctima y cumplir con las condiciones fijadas por la autoridad judicial.

A pesar de que la víctima otorgó el perdón, el delito se persigue de oficio debido a agravantes, por lo que el proceso legal continúa. El implicado permanecerá bajo seguimiento judicial y deberá cumplir con las medidas impuestas para conservar la libertad, en un caso que sigue abierto y sujeto a resolución conforme avance la investigación.