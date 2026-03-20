El luchador Alberto 'N' fue vinculado a proceso

Hiram Marín

El luchador Alberto 'N', conocido como 'El Patrón', fue vinculado a proceso por el delito de violencia intrafamiliar y un juez le dictó la medida cautelar de prisión preventiva. La resolución se dio durante su audiencia inicial, tras calificarse como legal su detención en San Luis Potosí. El caso quedó en manos de la autoridad judicial mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con los reportes oficiales, el implicado fue detenido luego de un llamado de auxilio realizado por su pareja sentimental, quien denunció agresiones físicas y verbales. Elementos de seguridad acudieron al domicilio señalado y, al encontrar indicios de violencia, procedieron con su detención en flagrancia.

Former WWE and AAA Alberto Del Rio/El Patron faced the judge in his initial hearing after being arrested on Monday for domestic violence. https://t.co/UMUuf1eQGE — WrestlingINC.com (@WrestlingInc) April 10, 2026

Durante la audiencia, la defensa del luchador solicitó que el proceso pudiera llevarse en libertad, pero el juez rechazó la petición. Como resultado, se determinó que el implicado permanezca en prisión preventiva, con el objetivo de garantizar la seguridad de la presunta víctima mientras se desarrolla el proceso.

Por ahora, Alberto 'N', la ex superestrella de WWE, continuará recluido mientras se define su situación jurídica en las siguientes etapas legales. Será en próximas audiencias cuando se determine el rumbo del caso, que sigue bajo investigación por parte de la Fiscalía correspondiente.