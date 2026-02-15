Ronda Rousey regresa a las jaulas de la MMA

Reuters

La excampeona de la UFC Ronda Rousey regresará a la jaula después de una década para enfrentarse a Gina Carano el 16 de mayo en una pelea que se retransmitirá en Netflix, anunció el martes Most Valuable Promotions (MVP).

El combate de peso pluma entre las dos estadounidenses, de 65 kg, tendrá lugar en el Intuit Dome de Los Ángeles y se retransmitirá a nivel mundial en Netflix sin costo adicional.

A LEGACY SHOWDOWN 🔥 #RouseyCarano



RONDA ROUSEY vs. GINA CARANO

Saturday May 16

LIVE only on Netflix pic.twitter.com/cybtQHNyPT — Netflix Sports (@netflixsports) February 17, 2026

El combate estará sancionado profesionalmente según las Reglas Unificadas de MMA y se disputará en cinco asaltos de cinco minutos dentro de una jaula hexagonal.

"He esperado mucho tiempo para anunciar esto: ¡Gina Carano y yo vamos a enfrentarnos en la mayor superpelea de la historia de los deportes de combate femeninos!", dijo Rousey, de 39 años, que cuenta con un récord de 12-2, con nueve sumisiones y tres nocauts.

Rousey, medallista olímpica de judo en 2008 y antigua estrella de la WWE, fue la primera campeona femenina de peso gallo de la UFC y la primera mujer en entrar en el Salón de la Fama de la UFC.

Carano, de 43 años, reveló que la pelea se acordó tras un acercamiento de su oponente, quien era conocida como "Rowdy Ronda" en su época dorada.

Ronda Rousey perdió la compostura y fue esposada

"Ronda vino a mí y me dijo que solo había una persona por la que volvería y que su sueño era que se celebrara este combate entre nosotras", dijo Carano, que tiene un récord de 7-1 y fue apodada "la cara del MMA femenino" tras popularizar este deporte.

"Me agradeció que le abriera las puertas en su carrera y fue muy respetuosa al pedirme que se celebrara este combate".

Las dos luchadoras también alcanzaron la fama en Hollywood, ya que ambas aparecieron en la saga de películas "Fast & Furious", entre otras.