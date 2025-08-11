¿Ronda Rousey podría volver a las Artes Marciales Mixtas?

Hiram Marín

Aunque lleva ya varios años alejada de los deportes de combate, la ex campeona mundial de peso gallo de UFC y de la división femenil de WWE, Ronda Rousey, sigue dando de qué hablar esté o no en el octágono o en el ring.

'Rowdy' despertó las especulaciones sobre un posible regreso a pelear con un video que publicó en sus redes sociales en el que mostró que volvió a entrenar, luego del nacimiento de su segundo hijo.

“8 semanas después de haber tenido un bebé y 8 años alejada de las Artes Marciales Mixtas, hasta 8 meses posparto y reencontrar mi amor por esto. El primer clip es de mi primera sesión trabajando con @aj_mma. Me sentía súper insegura, avergonzada de lo mucho que había retrocedido y, siendo honesta, tratando con todas mis fuerzas de no orinarme lanzando golpes tan pronto después de haber tenido a la bebé Pā’ū.

Y agregó: "El segundo clip fue de ayer; nunca me había reído ni sonreído tanto sobre el tatami como lo hago en estos días. Los últimos 6 meses han sido una verdadera diversión, siento que aún tengo muchísimo por crecer y, sin el peso del mundo sobre mis hombros, nada me detiene".

Para rematar con la siguiente frase: ‘Lo que aprendemos con placer nunca lo olvidamos’. —Alfred Mercier”*

Hace algunas semanas, se mencionó en diversos medios que Ronda podría ser parte del cartel que prepara UFC en los patios de la Casa Blanca, con el presidente Donald Trump como principal espectador, pero fue la propia Ronda quien negó que tenga intenciones o deseos de pelear en dicho sitio.