Nueva caída de Brandon Moreno en UFC Fight Night México

Hiram Marín

En la pelea estelar de UFC Fight Night México, el mexicano Brandon Moreno cayó por decisión unánime ante Lone’er Kavanagh tras cinco asaltos en la Arena CDMX. Las tarjetas favorecieron al británico con puntuaciones de 49-46 y 48-47 en dos ocasiones.

Desde el arranque, Kavanagh impuso condiciones con un golpeo más limpio y mejor manejo de distancia. Moreno resistió hasta el final, pero nunca logró inclinar la balanza a su favor frente a su público.

The biggest win of his career 👏



What do you want to see next for Lone'er Kavanagh after his win over Brandon Moreno? pic.twitter.com/cftIACkapv — UFC (@ufc) March 1, 2026

Kavanagh castigó con patadas a las piernas y combinaciones rectas que frenaron los intentos del tijuanense. Cada vez que Moreno buscó acortar el espacio, encontró respuesta con contragolpes precisos.

El británico evitó los derribos y neutralizó los intentos de control en la lona. La estrategia visitante se mantuvo constante y efectiva a lo largo de los cinco rounds.

Moreno intentó reaccionar en los episodios intermedios con mayor presión ofensiva. Sin embargo, sus ataques no tuvieron la contundencia necesaria para convencer a los jueces.

IT'S LONE'ER AT THE TOP 👊



Lone'er Kavanagh came into #UFCMexico and TOOK CARE OF BUSINESS!



[ @ParamountPlus ] pic.twitter.com/aRGvKLk5f4 — UFC (@ufc) March 1, 2026

Aunque mostró corazón y resistencia, no pudo establecer dominio sostenido en ningún tramo. La pelea avanzó con Kavanagh sumando puntos y manteniendo el control táctico.

Con el resultado, Moreno dejó su récord profesional en 23-10-2 dentro del peso mosca. Kavanagh, en cambio, mejoró su marca a 10-1, firmando la victoria más relevante de su carrera.



El mexicano ahora deberá replantear su camino en la división tras una derrota en casa. El británico salió fortalecido de México y se posiciona como contendiente a seguir en la categoría.