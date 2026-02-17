Brandon Moreno, listo para pelear en UFC Fight Night México

EFE

El mexicano Brandon Moreno se declaró listo este viernes para enfrentar mañana al inglés Lone'er Kavanagh y confirmar que está en plenitud para volver ser contendiente por el título mosca de la Ultimate Fighting Championship (UFC).

"Mis habilidades son suficientes para ser campeón de nuevo. Todo pinta bien para la división de peso mosca. Siento que aún estoy en la conversación. Sigo sintiendo que tengo suficiente capacidad para luchar por el título de nuevo, y tengo que demostrarlo", afirmó Moreno luego de registrar 125.5 libras durante la ceremonia de pesaje de este viernes.

Mexico's main event is READY



Brandon Moreno vs Lone’er Kavanagh



[ #UFCMexico | TOMORROW 8pmET on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/5ac3BJCZQ5 — UFC (@ufc) February 27, 2026

Moreno, quien ya ha sido dos veces monarca mosca de la UFC, es el sexto clasificado entre los mejores de la división en la que el actual campeón es el birmano Joshua Van.

El nacido en Tijuana hace 32 años reconoció que el camino para volver a ser tomado en cuenta para contender por el título empieza con este combate a cinco episodios ante Lone'er Kavanagh, un peleador de 26 años que sabe moverse en el octágono.

"Es joven. Es la sangre nueva de la división. Viene motivado. Va a intentar demostrarse a sí mismo y a la UFC que está listo para el escenario más grande, y va a intentar que eso suceda aquí en Ciudad de México, pero yo estoy listo para este reto", subrayó.