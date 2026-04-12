Es oficial: Conor McGregor regresa al octágono de UFC

Hiram Marín

El regreso de Conor McGregor ya es oficial. UFC anunció que el irlandés volverá al octágono el próximo 11 de julio en UFC 329, evento que se celebrará en Las Vegas durante la International Fight Week. Su rival será Max Holloway, en una revancha que ha generado enorme expectativa entre los aficionados de las Artes Marciales Mixtas.

McGregor no pelea desde julio de 2021, cuando sufrió una fractura en la pierna en su trilogía ante Dustin Poirier. Entre lesiones, recuperaciones y proyectos fuera del deporte, el ex campeón irlandés acumuló casi cinco años de ausencia dentro de UFC. Por eso, su retorno representa uno de los anuncios más importantes que ha tenido la compañía en los últimos años.

CONOR MCGREGOR vs MAX HOLLOWAY 2 !!!!



Your International Fight Week main event is confirmed!



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La pelea también reunirá a dos de los mejores peso pluma que ha visto el UFC. McGregor marcó una época con su explosividad y su histórico doble campeonato, mientras Holloway construyó una de las carreras más consistentes y dominantes de la división. Ambos ya se enfrentaron en 2013, cuando el irlandés derrotó por decisión a un joven Holloway que apenas comenzaba su ascenso.

Ahora, 13 años después de aquel combate, la historia luce completamente distinta. Holloway llega consolidado como una leyenda del peso pluma y McGregor vuelve con la misión de demostrar que todavía puede competir en la élite. Más allá del resultado, UFC 329 apunta a convertirse en uno de los eventos más mediáticos de 2026 gracias al regreso del peleador más taquillero en la historia de la empresa.