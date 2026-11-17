Oscar Sandoval

La fase de grupos de la Nations League llegó a su fin y dejó dos descensos consumados. Turquía y Chequia perdieron su lugar en la Liga A después de una campaña para el olvido, mientras que Suiza, Austria, Suecia e Irlanda del Norte consiguieron el ascenso desde la Liga B. Los playoffs definirán a las otras dos selecciones que perderán su lugar en la máxima categoría.

La Liga A terminó por superar a turcos y checos, que cerraron la fase de grupos sin sumar un solo punto. Seis derrotas consecutivas reflejan las dificultades que enfrentaron para competir contra las mejores selecciones del continente y sentenciaron su regreso a la Liga B para la próxima edición del torneo.

En contraste, Suiza, Austria, Suecia e Irlanda del Norte impusieron condiciones en la Liga B y terminaron la fase de grupos invictas. Las cuatro selecciones conquistaron el liderato de sus respectivos sectores y aseguraron su ascenso a la máxima categoría, donde tendrán la oportunidad de medirse contra las principales potencias del futbol europeo.

La Nations League todavía tiene cuentas pendientes y el próximo 20 de noviembre se realizará el sorteo de los playoffs en la sede de UEFA, ubicada en Nyon, Suiza. Las eliminatorias terminarán por definir los movimientos entre categorías y completarán el panorama de la próxima edición.