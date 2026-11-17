Redacción FOX Deportes

La Federación Inglesa de Futbol (FA, por sus siglas en inglés) formalizó su interés en albergar el ‘Final Four’ de la Nations League, que se disputará del 9 al 13 de junio de 2027. Inglaterra busca convertirse por primera vez en anfitriona de la fase final del torneo continental.

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Según BBC Sport, España y Francia también han manifestado su interés en organizar la fase final de la competición, que incluirá las semifinales, el partido por el tercer lugar y la gran final. La candidatura inglesa tendrá competencia para quedarse con la sede.

La FA todavía no ha definido el estadio que propondría en caso de ser elegida como anfitriona. Sin embargo, Wembley aparece como la principal alternativa, ya que el recinto londinense estaría disponible durante las fechas previstas para el torneo.

Inglaterra nunca ha organizado la fase final de la Nations League desde la creación de la competición, a diferencia de Países Bajos, Alemania, Italia y Portugal, países que ya han tenido la oportunidad de recibir a las selecciones protagonistas de las finales.

La Federación Inglesa considera que organizar la Nations League representaría una oportunidad importante para preparar la Eurocopa 2028, que se disputará en Reino Unido y la República de Irlanda. Inglaterra quiere aprovechar la experiencia de recibir a las mejores selecciones de Europa antes de afrontar uno de los mayores desafíos organizativos de su historia reciente.