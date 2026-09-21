Suiza pierde a Granit Xhaka por falsificación de un certificado de covid

Redacción FOX Deportes

Suiza disputará sus cuatro partidos de la Nations League sin su estrella y capitán, Granit Xhaka, quien fue apartado temporalmente del equipo después de admitir que falsificó un certificado de vacunación contra la COVID-19 durante la pandemia.

Zusammenzug ohne Granit Xhaka ➡️ https://t.co/WLmQe2rqa3 — ?? Nati (@nati_sfv_asf) September 21, 2026

Xhaka está siendo investigado por la Fiscalía de Lucerna y admitió haber falsificado el certificado. La Asociación Suiza de Fútbol (ASF) confirmó que no participará en la concentración del equipo.

“Asumo la responsabilidad de mi decisión y cooperaré plenamente con las autoridades competentes”, afirmó en un comunicado el mediocampista, actualmente jugador del Sunderland.

El capitán suizo justificó su decisión por una “profunda desconfianza hacia la vacuna”, aunque por ahora no está claro para qué utilizó el certificado falso ni durante cuánto tiempo.

La ASF, por su parte, señaló en otro comunicado que agradece la disposición de Xhaka para esclarecer lo ocurrido y subrayó que “al término de este periodo internacional, se volverá a evaluar la situación de Granit y los pasos a dar a continuación”.