Rodri y Mikel Merino, orgullosos de anotar en un partido tan difícil

EFE

Rodrigo Hernández, capitán de la Selección Española, aseguró tras el triunfo por 3-1 ante la República Checa, que “siempre es especial marcar” con el equipo nacional, tal como lo hizo este día en Oviedo.

“Siempre es especial marcar con la selección. Venía de no marcar muchos goles, a ver si vuelvo a encontrar una dinámica. Me he descolgado un poco más y ha llegado el gol”, valoró en declaraciones a RTVE.

El centrocampista del Barcelona admitió que el encuentro fue “complicado”. “Se lo he dicho a Santi (Denia, seleccionador de la República Checa), que lo conocemos muy bien, que es un equipo que, con el poco tiempo que lleva, está muy bien trabajado. Dije que iba a ser uno de los partidos más difíciles y así ha sido”, repasó.

“Se han encerrado, nos costaba más, como es lógico, hemos tenido situaciones de gol y hay partidos que no se puede generar tanto. Y, en ese sentido, el equipo ha conseguido madurar el partido”, añadió.

Otra actuación brillante de España como campeona del mundo

“Muchos cambios y el equipo sigue rindiendo al máximo nivel. Necesitamos de todos. Necesitamos el buen rendimiento de todos, que estén todos enchufados, los que han salido otro gran partido, una nueva victoria y la mejor de las sensaciones”, afirmó.

"Partido durísimo" para Mikel Merino

Por su parte, el mediocampista Mikel Merino advirtió que el partido había sido "durísimo” que hubo que trabajarlo “poco a poco” y admitió que el gol que marcó, el tercero, en los “últimos minutos” dio “un poco de respiro al equipo”.

“Ha sido un partido muy complicado, contra un rival que está muy bien trabajado. Conocemos muy bien a su cuerpo técnico, a su entrenador (Santi Denia) y Pablo Amo (ayudante), lo bien que preparan los partidos y nos conocen. Partido durísimo que ha habido que trabajar poco a poco y con ese gol en los últimos minutos da un poco de respiro al equipo”, expuso en declaraciones a RTVE.

España salió con nueve cambios en el once. “Parece fácil y cuando metes tantos cambios del tirón puede ser normal que el equipo se resienta un poco y las dinámicas no sigan tan fluidas, pero, si algo bueno tiene este equipo, es que incluye rápido a los debutantes, la gente que juega menos conoce muy bien este esquema, hablamos de familia y cuando entran los que habitualmente no están jugando tanto últimamente tienen un nivelazo”, dijo.