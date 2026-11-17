Karla Villegas Gama

Portugal tuvo que remontar y resistir con 10 jugadores para vencer 3-2 a Gales en la Jornada 6 de la Nations League y asegurar el liderato del Grupo 4.

Los ‘Dragones’ buscaron hacerse con el esférico, pero la calidad de los lusos en la media cancha les impidió conseguirlo.

Asfixiado desde la salida, Gales perdió el balón en su campo y Portugal no perdonó. Bruno Fernandes recibió en los linderos del área y con un potente disparo superó a Danny Ward para abrir el marcador al minuto 11.

Bruno Fernandes PICKS OUT THE TOP CORNER for Portugal ?? https://t.co/V5oeXis6la — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 17, 2026

Los ‘Dragones’ entendieron rápidamente que el contragolpe era su mejor aliado y así construyeron el empate.

Al 13’ Rubin Colwill se escapó con la pelota, sirvió para Harry Wilson, quien disparó a quemarropa. Diogo Costa rechazó, pero Colwill recuperó el esférico y encontró solo en el corazón del área a David Brooks para hacer el primero de los galeses.

Portugal continuó con la posesión, e incluso tuvo dos oportunidades claras de Gonçalo Ramos y Francisco Trincão, quien estrelló un disparo en el poste.

Gales siguió haciendo daño con descolgadas por las bandas, aprovechando las displicencias de la defensa de los lusos. Sin embargo, las intervenciones de Costa fueron puntuales.

Al 40’ Sorba Thomas le ganó la espalda a la zaga y emprendió la carrera para quedar solo frente al arco portugués y esta vez, Costa nada pudo hacer.

Cuando mejor jugaban los ‘Dragones’ y con la ventaja parcial en el bolsillo, apareció Pedro Neto para empujar un centro de Trincão e igualar los cartones previo al descanso.

En el complemento, Portugal buscó recuperar la ventaja y Neto dio el primer aviso con un remate furibundo que cimbró el poste.

Al 59’ llegaron los primeros cambios de Jorge Jesus para refrescar la delantera. João Félix y Carlos Forbs cambiaron la dinámica del ataque de las ‘Quinas’ y el ansiado tercer tanto llegó 11 minutos después.

Forbs tomó la pelota en la banda derecha, avanzó a base de regates y velocidad, ingresó al área y venció de zurda a Danny Ward.

Con todo a su favor vino la decepción. Neto vio la tarjeta amarilla dos veces en dos minutos y dejó a su selección con 10.

Gales intentó capitalizar la superioridad numérica, pero la defensa lusa no flaqueó y mantuvo la ventaja.

Portugal avanzó a cuartos de final como líder del Grupo 4 y mantuvo viva la defensa de su título, mientras que Gales disputará los playoffs para evitar el descenso.