Países Bajos venció a Serbia y alcanzó el liderato en la Nations League

Oscar Sandoval

Países Bajos venció 2-1 a Serbia y se convirtió en líder del Grupo B de la Nations League gracias a la diferencia de goles. La ‘Oranje’ aprovechó el empate entre Grecia y Alemania para alcanzar la cima y fortalecer sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.

Xavi sigue invicto al frente del conjunto neerlandés, que consiguió su segunda victoria en el torneo. Serbia respondió al gol de Teun Koopmeiners, pero Joshua Zirkzee apareció al 72 para marcar la diferencia.

Países Bajos comienza a adaptarse a la idea de juego del técnico español. La presión y la posesión son la base de un equipo que todavía tiene margen de mejora, pero que acumula cuatro partidos sin perder desde la llegada de estratega.

Koopmeiners abrió el marcador con un tiro libre a los 31 minutos, pero Serbia reaccionó y consiguió el empate al 35 con un remate de cabeza de Mihajlo Cvetković. El partido quedó abierto y la ‘Oranje’ tuvo que exigirse durante la segunda mitad.

La presión sobre el arco de Milinković-Savić fue constante y, cuando el gol se resistía, apareció Zirkzee para marcar el tanto de la victoria y darle el liderato a Países Bajos.