Alemania va por la revancha ante Grecia en la Nations League

Oscar Sandoval

Alemania tiene la oportunidad de volver a la pelea en la Nations League, pero necesita vencer a Grecia para mantener intactas sus opciones de avanzar a cuartos de final.

La derrota de la ‘Mannschaft’ ante el conjunto helénico abrió una brecha de tres puntos entre ambos equipos. Alemania buscará emparejar las cuentas como visitante y terminar con el invicto de Grecia, líder del grupo con siete unidades.

El conjunto germano ocupa la tercera posición con cuatro puntos, uno menos que Países Bajos, rival al que todavía debe enfrentar en Berlín y las cuentas para llegar al primer lugar del sector B solo cuadran si dan un golpe de autoridad en Tesalónica

Grecia consiguió la primera victoria de su historia sobre Alemania y ahora buscará repetir la hazaña para mantenerse en lo más alto de su sector y consolidarse como una de las sorpresas en su debut en la Liga A de la Nations League.