Países Bajos suma su segundo empate en la era de Xavi Hernández

Héctor Cantú

La Selección de Países Bajos sumó su segundo empate oficial en la era de Xavi Hernández luego de sumar un punto ante Grecia.

El exentrenador del Barcelona tuvo que reinventarse durante la marcha luego de una primera parte para el olvido de su equipo en la que recibió dos goles.

FT: ?? Greece 2-2 The Netherlands ??



A game of two halves. After a fantastic first half from Greece, the Dutch came back to draw in Toumba.#Greece #Ethniki #GRENED pic.twitter.com/6Z7XSXQGi6 — Hellas Football (@HellasFooty) October 1, 2026

Los tantos, obra de Fotis Ioannidis al 23 y Giorgios Masouras en el tiempo suplementario de la primera mitad, pusieron contra la pared a la ‘Oranje’.

Entonces se notó la mano de Hernández, quien mandó tres cambios fundamentales al medio tiempo para recomponer el camino.

En la segunda mitad, Virgil van Dijk logró reducir distancias con un cabezazo preciso con el sello de la casa.

Las constantes llegadas de Países Bajos terminaron por rendir frutos con el tanto del empate en los minutos finales por conducto de Tijjani Reijnders, uno de los hombres de ‘refresco’ enviados al campo por Xavi.

Este resultado deja a Grecia en la primera posición de grupo B, seguido por Países Bajos que llegó a cinco puntos en esta fecha FIFA.