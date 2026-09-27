Xavi ganó su primer partido al frente de Países Bajos

Oscar Sandoval

Un doblete de Mexx Meerdink le dio la primera victoria a Xavi Hernández al frente de Países Bajos, que derrotó 2-1 a Serbia para mantenerse en la pelea por un boleto al ‘Final Four’ de la Nations League. La ‘Oranje’ suma un empate y un triunfo desde la llegada del técnico español.

El conjunto neerlandés comienza a adaptarse a las ideas de Xavi y los resultados acompañan el inicio de su proyecto. Países Bajos permanece invicto después de enfrentar a Alemania y Serbia en un grupo que también comparte con Grecia.

La ‘Oranje’ aprovechó el empate ante la ‘Mannschaft’ y sumó tres puntos frente a Serbia para mantenerse en la pelea por los primeros lugares. La figura fue Meerdink, quien marcó dos goles en su primer partido como titular con la selección.

El delantero del AZ Alkmaar reflejó la superioridad de Países Bajos durante la primera media hora al abrir el marcador de penal. Serbia mantuvo su plan a pesar de la desventaja y se fue al descanso abajo en el marcador.

Los visitantes reaccionaron apenas comenzó la segunda mitad y Luka Jovic marcó el 1-1 al 46.

La ‘Oranje’ resintió el empate, pero volvió a buscar el arco rival hasta encontrar el gol de la victoria al 69 con un disparo cruzado de Meerdink dentro del área.

Países Bajos llegó a cuatro puntos y buscará mantener el invicto en la Nations League en su visita a Grecia.