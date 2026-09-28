Otra victoria para Zinedine Zidane: ahora la víctima fue Bélgica

Héctor Cantú

La Selección de Francia ha obtenido su segunda victoria bajo la batuta de Zinedine Zidane, luego de vencer por 1-0 a Bélgica.

Aunque el equipo de casa intentó por todos los medios superar a un equipo galo que sigue sin encontrar su mejor funcionamiento sobre la cancha, a los Diablos Rojos no les alcanzó para sumar unidades.

El movimiento clave del partido se dio al minuto 77 con la entrada de Michael Olise. En menos de 10 minutos, la joya francesa terminó destrabando el encuentro con una definición precisa y perfecta con la que coronó una jugada de otro planeta.

Zinedine Zidane, muy tranquilo en su debut con Francia

Bélgica tuvo opciones claras de gol, pero terminaron fallando Kevin de Bruyne, Mika Godts y Diego Moreira.

La ausencia de Kylian Mbappé fue por demás notoria para el equipo de Zidane

El resultado permite que Francia se mantenga como líder del Grupo A de la Nations League, seguido por Bélgica que ahora tiene los mismos puntos obtenidos por Italia.