Oscar Sandoval

Noruega protagonizó una remontada de locura en Copenhague y derrotó 3-2 a Dinamarca para avanzar por primera vez a los cuartos de final de la Nations League en la Liga A. Los ‘Vikingos’ estuvieron contra las cuerdas después de recibir dos goles en los primeros 15 minutos, pero reaccionaron y consumaron el milagro con un penal de Erling Haaland al 90+5 para sellar una clasificación histórica.

Noruega llegó a Dinamarca con la obligación de ganar, pero el partido se convirtió en una pesadilla desde el arranque. En apenas 15 minutos estaba abajo 2-0 y la esperanza de avanzar comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, un error del portero Hermansen abrió la puerta a una remontada que parecía imposible.

Dinamarca golpeó primero con un gol de Rasmus Højlund al minuto 11 y Pierre-Emile Højbjerg aumentó la ventaja al 15. La ‘Dinamita Roja’ tenía el control del encuentro y parecía encaminada a los cuartos de final, pero Hermansen cometió un error al minuto 37 que Haaland no desaprovechó para marcar el 2-1 y devolverle la vida al conjunto visitante.

SLUT



Norge tager sejren i overtiden. En hård skæbne efter Danmark var foran.



Herrelandsholdet slutter dermed på tredjepladsen i Nations League-gruppen og skal til marts spille playoff-kampe om at blive i Liga A. Der trækkes lod på fredag den 20. november.#ForDanmark pic.twitter.com/ghDBSxc9bd — Fodboldlandsholdene ?? (@dbulandshold) November 17, 2026

Noruega se lanzó con todo en busca del empate, pero las ocasiones desperdiciadas comenzaron a pesar conforme avanzaba el reloj. Los ‘Vikingos’ no encontraban la fórmula para superar a la defensa danesa y el tiempo se agotaba, hasta que Martin Ødegaard apareció al minuto 83 para marcar el 2-2. La remontada estaba a un gol de distancia y el conjunto noruego todavía tenía una última oportunidad.

Los ‘Vikingos’ volcaron sus esfuerzos al ataque mientras su defensa evitaba cualquier reacción de Dinamarca. El partido agonizaba cuando una mano dentro del área danesa cambió la historia y le dio a Haaland la oportunidad de completar el milagro.

El delantero no perdonó desde los once pasos al 90+5 y desató la locura para convertirse en el héroe de una remontada que quedará grabada en la historia noruega.