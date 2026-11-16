Oscar Sandoval

Noruega está contra las cuerdas en la Nations League y necesita una actuación histórica para evitar la eliminación. Los ‘Vikingos’ están obligados a derrotar a Dinamarca para arrebatarle el segundo lugar del Grupo D y conseguir su boleto a los cuartos de final. No hay margen de error para el conjunto nórdico, que se jugará toda la temporada en 90 minutos.

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Dinamarca tiene la clasificación en sus manos y la diferencia de goles juega a su favor para mantenerse entre los ocho mejores equipos del torneo. La ‘Dinamita Roja’ suma 11 puntos, tres más que Noruega, y le bastaría con administrar esa ventaja para asegurar su lugar en la siguiente ronda. Los daneses tienen todo a favor, pero todavía deben superar una última prueba.

Noruega ocupa la tercera posición del Grupo D y está virtualmente eliminada, aunque una goleada en Copenhague podría cambiar por completo su destino. Las cuentas son claras para los ‘Vikingos’: necesitan las tres unidades para darle la vuelta a la clasificación y conseguir una remontada que parecía imposible después de las primeras jornadas.

Dinamarca no puede confiarse ante una Noruega que cuenta con futbolistas capaces de cambiar la historia en cualquier momento. Martin Ødegaard, Antonio Nusa y Erling Haaland serán las principales armas de los ‘Vikingos’ para buscar un triunfo que los lleve a cuartos de final y convertir una misión casi imposible en una clasificación histórica.