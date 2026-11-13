Dinamarca le pegó a Portugal y se acercó a cuartos en la Nations League

Oscar Sandoval

Dinamarca dio un golpe de autoridad en la Nations League después de golear 4-1 a Portugal y quedar a un paso de los cuartos de final. La victoria de Noruega obligaba a la ‘Dinamita Roja’ a terminar con el invicto del campeón y respondió con una actuación contundente para recuperar el segundo lugar del grupo y dejar a los ‘Vikingos’ contra las cuerdas.

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Efter en helt fantastisk præstation tager Herrelandsholdet en vild 4-1-sejr og tre vigtige point med hjem ??



Dejlig aften i Braga ??#ForDanmark pic.twitter.com/TaPmcr5KoL — Fodboldlandsholdene ?? (@dbulandshold) November 14, 2026

Noruega necesita una actuación extraordinaria para darle la vuelta a la clasificación y ganar por goleada en su visita a Dinamarca si quiere avanzar a la siguiente ronda. Ambas selecciones están separadas por tres puntos, pero el conjunto danés tiene a su favor la diferencia de goles y la ventaja de cerrar la fase de grupos como local.

Portugal resintió la ausencia de Cristiano Ronaldo y estuvo lejos de mostrar su mejor versión. El conjunto luso continúa adaptándose a las ideas de Jorge Jesus y, con el primer lugar del grupo asegurado, no mostró la intensidad necesaria para competir contra una Dinamarca que salió decidida a llevarse los tres puntos.

Pierre-Emile Højbjerg abrió el marcador con un penal al minuto 43 y Rasmus Højlund terminó por inclinar la balanza con un doblete al inicio de la segunda mitad. Portugal no encontró respuestas y recibió el cuarto gol al minuto 75, antes de que Bernardo Silva descontara al 90+4 para establecer el 4-1 definitivo. Dinamarca aprovechó sus oportunidades y castigó sin piedad al campeón.

Portugal tiene asegurado su lugar en los cuartos de final, donde comenzará la verdadera defensa del título, pero el segundo boleto del Grupo D sigue en disputa. Dinamarca depende de sí misma y Noruega está obligada a buscar una remontada en la clasificación.