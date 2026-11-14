Cristiano Ronaldo cambia para siempre el ‘7’ de Portugal

Oscar Sandoval

Cristiano Ronaldo dejó una huella imborrable en la Selección de Portugal y su histórico ‘7’ tendrá un nuevo diseño para rendirle homenaje. La Federación Portuguesa de Futbol presentó a través de sus redes sociales la modificación del dorsal que acompañó al delantero durante su carrera internacional "Porque hay uno que será eterno”.

Tempo de estrear um novo 7. Porque há um que será eterno ∞? pic.twitter.com/UCozRU3t89 — Portugal (@selecaoportugal) November 14, 2026

La historia de Cristiano Ronaldo con Portugal no tuvo el final esperado, pero su legado está por encima de cualquier resultado. El atacante marcó una época con la camiseta de su país y convirtió el número ‘7’ en un símbolo de la selección. Su retiro cerró una etapa histórica, aunque su nombre seguirá ligado para siempre al combinado luso.

Los números explican la dimensión de su legado. Como futbolista disputó 234 partidos y marcó 146 goles con Portugal, registros que lo colocan como el futbolista con más apariciones y el máximo goleador en la historia de su selección. Dos marcas extraordinarias que respaldan la decisión de la federación de rendir homenaje a uno de los grandes referentes del futbol portugués.

El nuevo diseño del dorsal incorpora una pequeña línea horizontal a la mitad del número ‘7’, un detalle que busca mantener viva la identidad que Cristiano Ronaldo construyó durante su trayectoria internacional. Portugal modificó un número, pero conservó su significado. El ‘7’ seguirá apareciendo en la camiseta de la selección, aunque para millones de aficionados siempre estará ligado a CR7.